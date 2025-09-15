Willkommen im Freizeitpark: Für Trumps zweiten Staatsbesuch bietet das Vereinigte Königreich allerlei royalen Prunk und Pomp auf. Premier Starmer dürfte die Ablenkung gelegen kommen.

Von Michael Neudecker, London

Donald Trump landet am Dienstagabend in Großbritannien, um ein wenig Zeit im Vereinigten Königreich zu verbringen; schon wieder. Erst im Juli war der US-Präsident in Schottland in seinem Golfresort, dabei traf er auch den britischen Premierminister Keir Starmer. Dass er nun zu einem gut zweitägigen Besuch erneut über den Atlantik fliegt, ist eine Folge von Starmers Besuch im Februar in Trumps Oval Office in Washington: Starmer überreichte Trump damals eine Einladung des Königs, eine Geste, die in London sogleich als diplomatisch genial interpretiert wurde.