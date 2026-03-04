Im Oval Office in Washington steht seit Januar vergangenen Jahres wieder eine der Bronze-Büsten von Winston Churchill, die das Weiße Haus in den vergangenen Jahrzehnten von der britischen Regierung bekam. Die US-Präsidenten Barack Obama und Joe Biden hatten die Büste jeweils durch andere wichtige Köpfe der Zeitgeschichte ersetzen lassen (Obama etwa durch eine Büste von Martin Luther King), Donald Trump aber holte Churchill zu Beginn seiner beiden Amtszeiten jeweils wieder zurück. Trump mag Churchill, anders als den britischen Premier Keir Starmer, neuerdings.
Großbritannien und die USA
Der US-Präsident brüskiert den britischen Premier wegen dessen später Zusage, den USA Militärbasen zur Verfügung zu stellen. In London wachsen die Zweifel, ob sich die Briten aus dem Krieg in Iran heraushalten können.
Von Michael Neudecker, London
