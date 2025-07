Großbritannien Keir Starmer, zu Gast im eigenen Land 28. Juli 2025, 16:48 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Manchmal schwer zu greifen: US-Präsident Donald Trump (re.) mit dem britischen Premier Keir Starmer. (Foto: Evelyn Hockstein/Reuters)

Der britische Premierminister besucht Donald Trump in dessen Resort in Schottland. Am Golfplatz wird die Welt besprochen, es geht um Gaza, die Ukraine – und am Ende äußert sich der US-Präsident noch zu den Epstein-Akten.

Von Martin Wittmann, London

