USA:Trump gegen den Staat

Eine Schockwelle wollte er zum Start seiner zweitens Amtszeit lostreten, so hatte es Donald Trump angekündigt. Und inzwischen ist auch absehbar, was damit gemeint sein könnte.

Schockiert sind jetzt Millionen Angestellte im öffentlichen Dienst, die befürchten müssen, aus politischen Gründen gefeuert zu werden, falls sie nicht freiwillig gehen. Schockiert sind wohl auch all jene Amerikaner, die auf Zuwendungen des Bundes angewiesen sind und die jetzt nicht mehr wissen, ob sie künftig noch ihr Wohngeld, ihre kostenlosen Schulmahlzeiten oder ihre Beihilfe zur Gesundheitsversicherung bekommen.

Trumps Chefideologe wirft Bundesbediensteten kollektiv linke Gesinnung vor

Schockiert sind sicherlich Trumps politische Intimfeinde wie der frühere Generalstabschef Mark Milley oder der einstige Sicherheitsberater John Bolton, denen gerade der Personenschutz entzogen wurde, obwohl sie ständig bedroht werden. Schockiert sind auch viele Migranten, wenn sie im Zusammenhang mit ihren Zukunftsperspektiven das Wort Guantánamo hören. Schockiert sind Freunde des Rechtsstaats, Lehrerinnen und Professoren, Transgender-Personen, Umweltschützer und die Kolumbianer. Im Grunde dürften jetzt alle schockiert sein, die glaubten, dass es gar nicht so schlimm werden würde mit dem Trump-Schock.

Nach einer ersten Amtswoche der Dekrete und Ankündigungen ist der neue US-Präsident nun in die Umsetzungsphase übergegangen. Und auch wenn der Plan von einem pauschalen Stopp von Bundeszuschüssen zunächst vor Gericht ausgebremst und von Trump vorerst wieder zurückgezogen wurde, hat der Präsident bereits alle Restzweifel ausgeräumt, worum es ihm in seiner zweiten Amtszeit geht: um nicht weniger als den Umbau der öffentlichen Verwaltung und des Staatsapparats – und damit letztlich der Gesellschaft.

Stephen Miller, der offiziell als stellvertretender Chief of Staff, de facto aber als Chefideologe des Präsidenten arbeitet, hat in einem CNN-Interview recht freiheraus erklärt, dass all die Bundesbediensteten, die jetzt um ihre Jobs zittern, dafür am besten ihre kollektiv linke Gesinnung verantwortlich machen sollten. All das und noch vieles mehr wird in den nächsten Monaten und Jahren die Gerichte beschäftigen. Aber es wäre naiv zu glauben, dass sich Trump um irgendetwas schert, was ein Richter sagt. Es sei denn, es ist in seinem Sinne.

Gefordert wird politische Denunziation am Arbeitsplatz

Drei Maßnahmen illustrieren die ganze Rücksichtslosigkeit der neuen Administration. Erstens gab Karoline Leavitt, die neue Sprecherin des Weißen Hauses, nun auch offiziell bekannt, dass die Trump-Regierung keine Unterscheidung zwischen undokumentierten Einwanderern und Verbrechern macht. Damit werden Millionen Menschen auf einen Schlag kriminalisiert, die sich nie etwas haben zuschulden kommen lassen, außer vielleicht, dass sie in ihrer Naivität an die alte Idee vom amerikanischen Traum geglaubt haben.

Zweitens wird in den USA jetzt offenbar nach Quoten verhaftet und abgeschoben. Die Verantwortlichen der Abschiebebehörde ICE sollen aufgefordert worden sein, 1200 bis 1500 Migranten pro Tag festzunehmen. Das individuelle Menschenrecht wird damit einer statistischen Zielvorgabe, um nicht zu sagen: der Willkür, untergeordnet.

Drittens hat die Trump-Regierung nicht nur all jenen mit „harten Konsequenzen“ gedroht, die sich in der öffentlichen Verwaltung weiterhin um Gleichberechtigung und Inklusion bemühen, sondern auch jenen, die solche Bemühungen beobachten, aber nicht melden. Was hier explizit gefordert wird, sind politische Denunziationen am Arbeitsplatz. Etwas, das man eher von lupenreinen Autokratien kannte.

Es kann keinen Zweifel daran geben, dass sich Donald Trump auf seine zweite Amtszeit wesentlich besser vorbereitet hat als auf seine Premiere vor acht Jahren. Er geht gegen den Staat, und wofür dieser bislang stand, mit einem Tempo und einer Entschlossenheit vor, die selbst viele derer überraschen dürfte, die ihn gewählt haben. Das Hin und Her im Fall des pauschalen Einfrierens von Bundesmitteln in dieser Woche weckt aber auch Erinnerungen an ein Leitmotiv aus der ersten Trump-Zeit: die Unberechenbarkeit.

Hat Trump die Gegenwehr unterschätzt?

Am Montag hatte der Präsident mit einem Handstreich landesweit für größtmögliche Verunsicherung gesorgt, indem er die Streichung zahlreiche Fördergelder und Zuschussprogramme des Bundes anordnete, allerdings ohne genau zu erklären, wer und was genau davon alles betroffen sein würde. Auch Pressesprecherin Leavitt konnte darauf keine genauen Antworten geben. Sie betonte zwar, dass eine Reihe von Sozial- und Krankenversicherungsleistungen von der Streichung ausgeschlossen seien, gleichzeitig beschwerten sich aber mehrere Bundesstaaten darüber, dass sie plötzlich keine Krankenversicherungsgelder des Bundes mehr abrufen könnten. Der Regierung zufolge handelte es sich um ein Software-Problem sowie um einen dummen Zufall, dass dies just parallel zur Anordnung des Präsidenten auftrat.

Während noch allgemein gerätselt wurde, welche Forschungsförderungen oder welche Kleinunternehmer-Kredite nun tatsächlich gestrichen seien, legte ein Bundesrichter am Dienstag die gesamte Anordnung vorübergehend auf Eis. Außerdem reichte rund ein Dutzend Staaten Klagen gegen den pauschalen Ausgabenstopp ein, weil er ihren Bürgern schweren Schaden zufüge.

Ob Trump die Gegenwehr unterschätzt hat? Jedenfalls zog die Regierung die Anordnung am Mittwoch wieder zurück, für ihre Verhältnisse relativ kleinlaut. Leavitt beeilte sich aber zu betonen, dass Trump keinesfalls von seinem Vorhaben abrücke. Dass weiterhin alle Bundeszuschüsse auf dem Prüfstand stünden. Und dass der Präsident in den „kommenden Wochen oder Monaten“ weitere Maßnahmen bekannt geben werde.

Unverändert gilt offenbar, dass die Trump-Regierung Bundesbedienstete im großen Stil zu einer freiwilligen Kündigung drängt – indem sie mit einem unfreiwilligen Rausschmiss droht. Etwa 2,3 Millionen Mitarbeiter von Ministerien und Behörden sollen diesbezüglich eine Mail erhalten haben mit dem Betreff „Fork in the Road“, also Weggabelung. Genau da stehen jetzt auch die Vereinigten Staaten von Amerika.