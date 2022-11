Trotz vieler und massiver Vorwürfe will der Ex-Präsidenten erneut fürs höchste Amt kandidieren. Jetzt hat das Justizministerium einen Sonderermittler ernannt, der die Untersuchungen gegen Trump unabhängig vorantreiben soll.

Von Martin Tofern

US-Justizminister Merrick B. Garland hat einen Sonderermittler ernannt, der die laufenden Untersuchungen gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump übernehmen soll. Das verkündete Garland in Washington. Im Fokus der Ermittlungen stehe demnach Trumps Umgang mit sensiblen Regierungsdokumenten, die er lange nach dem Ausscheiden aus dem Amt in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago aufbewahrte. Zudem soll der zum Sonderermittler ernannte John Smith sich um Teile der Ermittlungen zur Attacke auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 kümmern.

Smith war früher Leiter der Abteilung für öffentliche Integrität des Justizministeriums. Seine Ernennung kommt drei Tage, nachdem Trump erklärt hatte, erneut für das Präsidentenamt kandidieren zu wollen. "Wegen der jüngsten Entwicklungen, einschließlich der Ankündigung des ehemaligen Präsidenten, bei den nächsten Wahlen für das Präsidentenamt zu kandidieren, und der erklärten Absicht des amtierenden Präsidenten, ebenfalls zu kandidieren, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es im öffentlichen Interesse ist, einen Sonderermittler zu ernennen", sagte Garland.

Das Justizministerium hat sich auch deshalb zu diesem Schritt entschieden, um die Ermittlungen von politischem Einfluss abzuschirmen. Sonderermittler sind unabhängiger als normale Staatsanwälte und verfügen über eine größere Autonomie im Tagesgeschäft als diese.

Trump-Anhänger werfen der Regierung von Joe Biden vor, sie lasse aus politischen Gründen gegen den Ex-Präsidenten ermitteln. "Das Ministerium befindet sich in einem echten oder vermeintlichen Interessenkonflikt", erklärte Claire Finkelstein, Juraprofessorin an der Universität von Pennsylvania, der New York Times. "Es wird schwierig, Maßnahmen zu ergreifen, die den Menschen die Gewissheit geben, dass das Justizministerium bei den Ermittlungen gegen Trump unabhängig handelt."