Von Fabian Fellmann, Washington

An beiden Küsten der Vereinigten Staaten rücken gepanzerte Armeefahrzeuge in Städte ein, die von Demokraten regiert werden. In Washington an der Ostküste feiert Donald Trump am kommenden Samstag seinen 79. Geburtstag mit einer Militärparade zum 250. Geburtstag der US-Streitkräfte. Dutzende schwerer Panzer sind am Wochenende auf Zügen herbeigefahren worden, auf Stützpunkten rund um die Hauptstadt werden 7000 Soldaten zusammengezogen und Schwärme von Kampfhubschraubern bereitgestellt.