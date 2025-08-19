Beim Gespräch in Washington ging es auch um den Waffenstillstand bei der Diskussion, welche Kleider ein Staatsgast anziehen sollte. Das Streiflicht.

(SZ) Wenn es heißt, Gefahr sei im Anzug, denkt man als ernsthafter Mensch an eine Bedrohung. Nur wer ein unverbesserlicher Spaßvogel ist, fragt: „Im grünen oder im schwarzen?“ Eigentlich kann im Anzug keine Gefahr stecken, denn es steckt ja eine Person darin. Jedenfalls ist dies eine Binse, die inzwischen, wie so manche andere Binse auch, in die Binsen gegangen ist. Der unendlich gepeinigte ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat vor einem Vierteljahr die Erfahrung gemacht, dass Gefahr sogar in Anzügen stecken kann, die man nicht trägt. Die entsetzte Weltöffentlichkeit wird sich erinnern: Damals machten ihn nicht nur der amerikanische Präsident und dessen Vize rund, weil Selenskij angeblich nicht dankbar genug war. Nein, es machte sich auch noch der volkstümliche Korrespondent Brian Glenn anheischig, Selenskij zu fragen, warum er bei seinem Besuch im Weißen Haus keinen Anzug angelegt habe.