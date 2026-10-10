US-Präsident Donald Trump ist tief getroffen, dass er auch dieses Jahr den Friedensnobelpreis nicht erhalten hat. Und das, obwohl er viele Kriege beigelegt habe, wie er am Samstag auf seiner Plattform Truth Social einmal mehr behauptete. Zudem stehe er kurz davor, zwei weitere zu beenden. Am selben Tag stellte sich Trump gegen die von Russland angegriffene Ukraine und deren Präsidenten Wolodimir Selenskij. Die Ukrainer sollten sich „einen neuen Anführer suchen“, sagte er in Washington. Einen, der Vereinbarungen zur Beendigung des Krieges treffen kann. Selenskij „hätte viele Vereinbarungen treffen können, tut dies aber aus irgendeinem Grund nie“, fügte er hinzu.