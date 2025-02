In Washington empfing der US-Präsident führende europäische Politiker, um über eine Waffenruhe für die Ukraine zu reden. Am Freitag kam Präsident Selenskij.

Von Peter Burghardt, Washington

Am Ende dieser wieder ereignisreichen Woche von Donald Trump kam jetzt Wolodimir Selenskij angereist, sein wichtigster Gast dieser Tage. Am Montag war Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Weißen Haus gewesen, am Donnerstag der britische Premier Keir Starmer – am Freitag traf Selenskij aus Kiew ein. Im Oval Office sollte das viel besprochene, aber bis zuletzt etwas mysteriöse Rohstoff-Abkommen zwischen den USA und der Ukraine besiegelt werden.