Das erste Treffen von Donald Trump und Wolodimir Selenskij in diesem Jahr war nicht gut ausgegangen. Damals, im Februar 2025, kam es zu einem Eklat, die ukrainische Delegation wurde aus dem Weissen Haus geworfen. Das letzte Treffen dieses Jahres verlief nun harmonischer.

Als Trump und Selenskij am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in Mar-a-Lago vor die Medien traten, sprachen beide von großen Fortschritten. Es sei ein ausgezeichnetes Gespräch gewesen, sagte Trump. „Ich glaube, wir kommen der Sache näher, vielleicht sehr nahe.“ Selenskij bedankte sich für das „großartige Treffen“. Man sei sich beim Friedensplan zu 90 Prozent einig.

Diese Zahl hatte der ukrainische Präsident allerdings schon vor dem Gespräch mit Trump genannt. Die beiden Staatschefs blieben dann auch vage, wenn sie nach konkreten Ergebnissen oder Fortschritten in einzelnen Punkten gefragt wurden.

Annäherung bei entmilitarisierter Zone

Zu den wichtigsten Streitfragen gehört das Schicksal von Gebieten im Osten des Landes, die von der Ukraine kontrolliert werden. Hier hätten die Ukraine und Russland unterschiedliche Auffassungen, sagte Selenskij. Die USA hatten zunächst die Forderung Russlands unterstützt, wonach sich die ukrainischen Truppen aus Gebieten zurückziehen sollen, die unter ihrer Kontrolle stehen. Das lehnt die Ukraine ab, gemäß einer Umfrage des Kiewer Instituts für Soziologie ist auch die Mehrheit der Bevölkerung dagegen.

Selenskij schlug stattdessen vor, dass beide Länder – Russland und die Ukraine – Truppen aus der Region abziehen. Das Ziel: eine neutrale, entmilitarisierte Zone. Trump sagte, man sei einer solchen Zone nähergekommen. Etwas konkreter wurde er bei den Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Die USA und die europäischen Staaten seien sich „fast“ einig, sagte er. Es werde Sicherheitsgarantien geben. Europa werde einen großen Teil übernehmen, die USA würden sich beteiligen.

Ebenfalls umstritten ist die Zukunft des von Russland besetzten Atomkraftwerks Saporischschja. Dazu sagte Trump, der russische Präsident Wladimir Putin arbeite mit der Ukraine zusammen, um das Atomkraftwerk wieder in Betrieb zu nehmen. Er hob lobend hervor, dass Russland das Kraftwerk – das unter russischer Kontrolle steht – nicht bombardiere.

Trump: „Ich glaube Putin“

Verständnis für Putin zeigte Trump auch bei der Frage eines Waffenstillstandes, auf den die Ukraine drängt und den Russland ablehnt. Ein langfristiger Frieden sei besser, sagte Trump. Vor dem Treffen mit Selenskij hatte er nach eigenen Angaben rund zweieinhalb Stunden lang mit Wladimir Putin telefoniert. Der Berater des russischen Präsidenten, Yuri Ushakov, sprach von einer Stunde. Er sagte, Putin und Trump hätten sich darauf geeinigt, dass ein langfristiger Frieden besser sei als ein Waffenstillstand.

An Frieden sei Putin interessiert, versicherte Trump vor den Medien. Das glaube er ihm. Schliesslich hätten sie gemeinsam den „Russland-Schwindel“ durchgestanden. Trump meint damit die Diskussion um eine russische Einmischung in die US-Wahlen von 2016 und die Ermittlungen des FBI zu möglichen Verbindungen seines damaligen Wahlkampfteams nach Russland.

Auch Europa war involviert

Während ihres Treffens telefonierten Trump und Selenskij mit mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb in sozialen Medien, das Telefonat habe eine Stunde gedauert. Auch sie sprach von Fortschritten. Europa sei bereit, weiterhin mit der Ukraine und den USA zusammenzuarbeiten, um diese zu konsolidieren. Entscheidend seien harte Sicherheitsgarantien.

Die Gespräche sollen in den kommenden Wochen weitergehen. Eine Deadline für eine Einigung nennt Trump nicht mehr. Es sei ein komplizierter Prozess, sagte der US-Präsident. Vor dem Treffen hatte Trump gesagt, er glaube, man befinde sich in der Endphase der Verhandlungen. Entweder ende der Krieg, oder er werde für eine lange Zeit andauern. Als eine Journalistin fragte, ob die jüngsten russischen Angriffe auf die Ukraine nicht zeigen würden, dass Putin keinen Frieden wolle, sagte Trump, auch die Ukraine habe Angriffe durchgeführt.

Selenskij hatte sich zuletzt bereit gezeigt, die ukrainische Bevölkerung über den Friedensplan oder einzelne Punkte davon abstimmen zu lassen. Vor dem Treffen in Florida stellte er klar, dass das unter den aktuellen Bedingungen – mit den anhaltenden russischen Angriffen – kaum möglich sei. Auch er zeigte sich aber zuversichtlich. „Bis zum Jahreswechsel kann noch viel entschieden werden“, schrieb Selenskij auf sozialen Medien.