Gipfel in WashingtonTrumps Friedenshow und Europas Warnung

Wolodimir Selenskij und Donald Trump im Oval Office.
Wolodimir Selenskij und Donald Trump im Oval Office. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP)

Der US-Präsident empfängt  Wolodimir Selenskij diesmal freundlich. Die zur Verstärkung angereisten Europäer erinnern allerdings daran, dass es ohne Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien für die Ukraine keinen Frieden geben kann. Nun sollen sich bald Selenskij und Wladimir Putin treffen.

Von Peter Burghardt, Washington

Wolodimir Selenskij hat sich schick gemacht für Donald Trump, das fällt natürlich auf. Er weiß ja inzwischen, was in Kreisen des US-Präsidenten gefährlich sein könnte. Statt olivgrüner Militärkluft trägt der ukrainische Präsident schwarze Jacke, schwarzes Hemd und schwarze Hose. Er sehe fabelhaft aus in seinem Anzug, lobt jener Journalist eines sehr rechten Senders, der sich bei Selenskijs Debakel im Oval Office vor einem halben Jahr über dessen Klamotten lustig gemacht hatte. Er habe ihm vorhin dasselbe gesagt, sagt Trump, da lacht die Runde im Raum.

