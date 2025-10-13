Donald Trump hat in Israel und Ägypten einen „monumentalen Tag“ erlebt. Seinen Friedensplan für den Nahen Osten betrachtet er als Schlusspunkt. Dabei denken andere, dass die Arbeit jetzt erst losgeht.

Während das Fernsehen noch überträgt, wie US-Präsident Donald Trump am Flughafen von Scharm el Scheich aus der Air Force One steigt, setzt im wenige Autominuten entfernten Konferenzzentrum bereits hektische Betriebsamkeit ein. Journalisten aus aller Welt werden von einer höchst resoluten Amerikanerin im Pulk durch die Gänge geschleust. Das Ziel ist ein fensterloser Konferenzraum, in dem 32 Fahnen und acht Topfpalmen eine recht bescheidene Kulisse bilden für das, was Donald Trump später „einen monumentalen Moment“ nennen wird.