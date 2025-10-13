Während das Fernsehen noch überträgt, wie US-Präsident Donald Trump am Flughafen von Scharm el-Scheich aus der Air Force One steigt, setzt im wenige Autominuten entfernten Konferenzzentrum bereits hektische Betriebsamkeit ein. Journalisten aus aller Welt werden von einer höchst resoluten Amerikanerin im Pulk durch die Gänge geschleust. Das Ziel ist ein fensterloser Konferenzraum, in dem 32 Fahnen und acht Topfpalmen eine recht bescheidene Kulisse bilden für das, was Donald Trump später „einen monumentalen Moment“ nennen wird.
Trumps Friedensplan„Es wird keinen dritten Weltkrieg geben“
Trump erlebt in Israel und Ägypten einen „monumentalen Tag“. Das andere politische Spitzenpersonal muss bei der Friedensfeier stehen – nur Macron sitzt im Plüschsessel. Szenen einer denkwürdigen Konferenz.
Von Henrike Roßbach, Scharm el-Scheich
Israel:Trump beschwört Aufbruch für den Nahen Osten
Israel feiert die Freilassung der letzten 20 Geiseln und bejubelt den US-Präsidenten. Vor der Knesset erklärt Trump den Gaza-Krieg für beendet und sendet ein Signal an den Erzfeind Iran.
