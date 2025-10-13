Trump erlebt in Israel und Ägypten einen „monumentalen Tag“. Das andere politische Spitzenpersonal muss bei der Friedensfeier stehen – nur Macron sitzt im Plüschsessel. Szenen einer denkwürdigen Konferenz.

Während das Fernsehen noch überträgt, wie US-Präsident Donald Trump am Flughafen von Scharm el-Scheich aus der Air Force One steigt, setzt im wenige Autominuten entfernten Konferenzzentrum bereits hektische Betriebsamkeit ein. Journalisten aus aller Welt werden von einer höchst resoluten Amerikanerin im Pulk durch die Gänge geschleust. Das Ziel ist ein fensterloser Konferenzraum, in dem 32 Fahnen und acht Topfpalmen eine recht bescheidene Kulisse bilden für das, was Donald Trump später „einen monumentalen Moment“ nennen wird.