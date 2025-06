Elegant gleitet der Tarnkappenbomber seiner Landung entgegen, schwebt direkt über die Kamera hinweg und setzt sanft auf der Rollbahn auf. Solche Videos geistern gerade durch die sozialen Medien in den USA . Die B-2-Bomber, die Atomanlagen in Iran angegriffen hatten, sind am Sonntagnachmittag wieder auf der Whiteman Luftwaffenbasis in Missouri gelandet. Triumphal feierte das Umfeld von Donald Trump die Rückkehr.

Sein stellvertretender Stabschef Dan Scavino stellte ein Video um das andere auf sein X-Konto. Untermalt mit Marschmusik der United States Marines Band, Album „Patriotische Musik für alle Gelegenheiten“. Das Weiße Haus verschleuderte Fakten und Zahlen in rauen Mengen zur Operation „Midnight Hammer“. 7 B-2-Bomber, 14 GBU-57-Bomben, mehr als 11 Tonnen schwer. 37 Stunden Dauerflug ohne Landung, 11 000 Kilometer Flugdistanz.

Im wichtigsten Punkt aber blieben die Amerikaner vielsagend vage: Wie erfolgreich waren die Luftschläge wirklich? Als Donald Trump am Samstagabend in Washington die Nation darüber informierte, behauptete er, die iranischen Anlagen zur Urananreicherung „wurden komplett und total vernichtet“. Zunehmend zeigt sich, dass das etwa mindestens ebenso sehr Wunschdenken ist wie seine Prahlerei, er gewinne sämtliche Golfturniere in seinen Clubs.

Bereits eine Spur vorsichtiger, aber immer noch sehr euphorisch, klang Verteidigungsminister Pete Hegseth am Morgen danach. „Die iranischen Nuklearambitionen sind ausgelöscht“, sagte er. Damit brachte er bereits eine wichtige Relativierung an: Er machte nicht mehr explizit geltend, die iranische Infrastruktur sei verwüstet. Auf Nachfrage wählte er ebenfalls eine offenere Formulierung, als er über das wichtigste Ziel redete, die Anreicherungsanlage in Fordo, tief im Berg versteckt: „Wir glauben, dass wir die Zerstörung der Leistungsfähigkeit erreicht haben.“ Noch zurückhaltender äußerte sich General Dan Caine, der Vorsitzende des Generalstabs. Er redete von „extrem schweren Schäden“, schickte aber voraus, die Auswertung werde noch einige Zeit benötigen.

Im Verlauf des Sonntags wurden die Aussagen zunehmend schwammiger, bis sie wie Schadenbegrenzung wirkten. Allen voran ging Trumps erster Verteidiger, Vizepräsident J. D. Vance, gleich hinter ihm folgte Außenminister Marco Rubio auf einem Medienmarathon, der die Bomberroute aus Missouri nach Iran und zurück nachzuahmen schien. Vance ging dabei so weit, die Absicht hinter der Operation „Midnight Hammer“ neu auszulegen. Nicht etwa die Zerstörung des iranischen Atomprogramms hätten die USA angestrebt, sondern lediglich einen Rückschlag.

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Entwicklung einer Atomwaffe substanziell verzögert haben, und das war das Ziel dieses Angriffs“, sagte Vance. Als ihn ABC später festnageln wollte, versuchte der Vizepräsident zu verwedeln. „Stark beschädigt oder vernichtet – ich bin nicht ganz sicher, was der Unterschied ist“, sagte Vance, Abgänger der elitären Yale Law School.

Fast zur selben Zeit räumte Außenminister Rubio bei Face the Nation von CBS ziemlich direkt ein, das iranische Regime habe seine Vorräte an angereichertem Uran, 400 Kilogramm sollen es sein, nicht verloren. Die Anlage in Isfahan, in der das knapp atomwaffenfähige Material eingelagert ist, nahmen die Amerikaner mit mehr als zwei Dutzend Tomahawk-Gleitflugkörpern unter Beschuss. Dieses auf 60 Prozent angereicherte Uran „ist der wahre Schlüssel“, sagte Rubio. Iran müsse diese Bestände „aus dem Boden holen und herausrücken“.

Erste Satellitenbilder wiesen am Sonntag darauf hin, dass die USA ihre Ziele wohl getroffen hatten mit ihren schweren Bomben, die erstmals im Ernstfall zum Einsatz kamen. Das Ausmaß der Schäden lässt sich aber noch kaum abschätzen. In Fordo und Natans etwa zeigten Einschusslöcher, wo die GBU-57 in den Boden eingedrungen waren. Wie es im Fels darunter aussieht, ist nicht zuverlässig zu beurteilen. In Fordo, Irans wichtigster Einrichtung zur Urananreicherung, drangen die amerikanischen Sprengsätze dort ein, wo Lüftungsschächte vermutet werden. Ob das die Zerstörung in den Tunnels darunter begünstigt hat, lässt sich von den Bildern nicht ablesen.

Sollte der Angriff auf Iran Trumps hoch gesteckte Ziele nicht erreicht haben, könnte er sich als Bumerang herausstellen. Das Regime in Teheran wäre dann noch weniger geneigt, auf eine Verhandlungslösung einzusteigen, und könnte umso entschlossener an einer eigenen Atomwaffe arbeiten.

Donald Trump reagierte auf die Diskussionen auf seine gewohnte Weise: Er verschärfte seine Rhetorik. Seit Samstag signalisieren die Amerikaner den Iranern auf allen möglichen Kanälen, keinen Sturz des Mullah-Regimes anzustreben. Hegseth, Vance und Rubio stritten den ganzen Sonntag lang ab, die USA hätten in den Krieg zwischen Israel und Iran eingegriffen. Stets redeten sie nur von einem begrenzten „Präzisionsschlag“, der einzig und allein dem Atomprogramm gegolten habe, keineswegs aber der politischen Führung oder dem iranischen Volk.

Am Sonntagnachmittag machte der US-Präsident all diese Bemühungen zunichte. „Es ist nicht politisch korrekt, den Begriff ‚Regime Chance‘ zu benutzen, aber wenn das aktuelle iranische Regime nicht fähig ist, Iran wieder großartig zu machen, warum sollte es dann keinen Regierungswechsel geben”, schrieb er auf seinem sozialen Netzwerk. „MIGA!!!“ – Make Iran Great Again. Fast so, wie er angeblich Amerika wieder groß macht.