Von Hubert Wetzel, Brüssel

Kann Weltpolitik wirklich so banal funktionieren? Am Samstag besucht der finnische Präsident Alexander Stubb seinen amerikanischen Kollegen in Florida, die beiden spielen eine Runde Golf miteinander, und am Sonntag lässt Donald Trump dann die Welt wissen, er sei „sehr verärgert“ – sogar richtiggehend „angepisst“ -, weil der russische Machthaber Wladimir Putin einen Waffenstillstand in der Ukraine verzögert. Mehr noch: Trump droht Putin sogar mit Sanktionen in einem Bereich, die Russland ernsthaft schmerzen könnten – beim Export von Öl. Ist Stubb da also ein sportlich-diplomatisches Meisterstück gelungen?