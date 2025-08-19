Vor einem halben Jahr warf er Wolodimir Selenskij noch aus dem Weißen Haus, nun begrüßt der US-Präsident den Gast aus der Ukraine betont herzlich. Wie passt das zusammen?

Von Peter Burghardt, Washington

Amerika und die Welt haben in den vergangenen sechs Monaten recht unterschiedliche Versionen von Donald Trump erlebt, jedenfalls im Umgang mit Russland und der Ukraine. Vor allem in den vergangenen drei Tagen. Da fragt sich der eine oder andere, welcher Trump der glaubwürdigere Trump ist und welcher Trump beim nächsten Mal auftreten wird.