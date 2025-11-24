(SZ) Nach der Woche, in der Donald Trump das Gesetz für die Freigabe einiger sorgfältig ausgewählter Epstein-Files unterschrieben, Marjorie Taylor Greene zum Rücktritt bewegt, den New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani eingehegt und die Ukraine endgültig an Russland zu verscherbeln versucht hat – nach dieser ruhmreichen Woche kaufte sich der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika einen schönen neuen Schal. Der Schal ist, je nach Gemütslage des Betrachters, bordeauxrot oder scharlachrot, jedenfalls bedeckt er den Hals des Präsidenten vollständig und verleiht seiner winterlichen Garderobe eine gewisse Feierlichkeit. Trump hat seine Neckwear mit einem Mantel jenen Typs kombiniert, der als Mantel der Geschichte in eben jene Geschichte eingegangen ist, die seinerzeit von Männern wie Helmut Kohl geprägt wurde, nach denen sich heute selbst Feministinnen zurücksehnen. Ein Probeblick auf die Internetseite des Weißen Hauses versichert dem Betrachter übrigens, dass der Schal nicht aus dem Angebot des Trump-Stores stammt. Der einzige Schal, der dort zu kaufen ist, trägt die Aufschrift: „Zur Hölle mit euch.“ Jedenfalls frei übersetzt.