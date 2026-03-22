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USATrumps Worte zum Tod von Robert Mueller lösen Entsetzen aus

Lesezeit: 2 Min.

Der damalige Sonderermittler Robert Mueller während einer Aussage vor dem Repräsentantenhaus im Juli 2019. Am Samstag wurde bekannt, dass Mueller im Alter von 81 Jahren verstorben ist.
Der damalige Sonderermittler Robert Mueller während einer Aussage vor dem Repräsentantenhaus im Juli 2019. Am Samstag wurde bekannt, dass Mueller im Alter von 81 Jahren verstorben ist. Carol Guzy/Carol Guzy/ZUMA Press Wire/dpa

Der US-Präsident bejubelt den Tod des ehemaligen FBI-Direktors. Es ist nicht das erste Mal, dass er sich despektierlich über Verstorbene äußert.

Von Charlotte Walser, Washington

Als der rechte Aktivist Charlie Kirk ermordet wurde, duldete die US-Regierung keine taktlosen Kommentare. Am Tag nach dem Attentat im September 2025 kündigte Vizeaußenminister Christopher Landau Maßnahmen gegen Personen an, die schlecht über Kirk sprechen. Er rief auch dazu auf, dem Ministerium problematische Beiträge in sozialen Medien zu melden. In den USA führte das zu Entlassungen.

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