Als der rechte Aktivist Charlie Kirk ermordet wurde, duldete die US-Regierung keine taktlosen Kommentare. Am Tag nach dem Attentat im September 2025 kündigte Vizeaußenminister Christopher Landau Maßnahmen gegen Personen an, die schlecht über Kirk sprechen. Er rief auch dazu auf, dem Ministerium problematische Beiträge in sozialen Medien zu melden. In den USA führte das zu Entlassungen.