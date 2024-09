Von Peter Burghardt, Washington

Am Mittwoch schien Donald Trump plötzlich einen neuen Fan zu haben, Joe Biden. Der US-Präsident trug in Pennsylvania auf einmal ein rotes Käppi, „Trump 2024“ stand darauf. „Danke für die Unterstützung, Joe“, postete Trumps Wahlkampfteam sogleich, dazu ein Beweisfoto. „Kamala hat in der gestrigen Debatte so schlecht abgeschnitten, dass Joe Biden gerade einen Trump-Hut aufgesetzt hat.“