Von Peter Burghardt, Milwaukee

Natürlich wartet hier jeder auf ihn, auf wen denn sonst. „We want Trump!“, rufen die Delegierten, „wir wollen Trump“, als er am Montagabend tatsächlich leibhaftig erscheint beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee, der erste Auftritt seit dem Attentat am Samstag in Pennsylvania. „Fight, fight, fight!“, skandieren sie, Ehrensache. Das rief ihr Held zwei Tage zuvor auch, blutend und mit erhobener Faust, als ihn seine Personenschützer in Sicherheit brachten. Der Attentäter traf die Außenseite seines rechten Ohres, das nun mit einem weißen Verband bedeckt ist.