USA108 Minuten Prahlerei, Pathos und Zorn

Lesezeit: 6 Min.

US-Präsident Donald Trump bei seiner Rede zur Lage der Nation.
US-Präsident Donald Trump bei seiner Rede zur Lage der Nation. (Foto: Kenny Holston/The New York Times/via REUTERS)

Trump steht unter Druck: In den Umfragen für die Zwischenwahlen im November stehen die Republikaner schlecht da. Bei seiner Rede zur Lage der Nation lobt er sich trotzdem hauptsächlich selbst und teilt aus.

Von Peter Burghardt, Washington

Der Kongress ist interessant besetzt, als Donald Trump am Dienstagabend zur Nation spricht und sich fast zwei Stunden lang selbst lobt. Auf der Tribüne zeigen sich zum Beispiel amerikanische Eishockeymänner, die zwei Tage zuvor in Italien Olympiasieger geworden sind - mit einem Finalsieg gegen die Auswahl aus Kanada, das der US-Präsident gerne übernehmen würde.

