US-Präsident Donald Trump äußert sich im Weißen Haus zur Stimmauszählung bei der Präsidentschaftswahl. Seit der Wahlnacht, in der er sich während der laufenden Auszählung zum Sieger erklärte, ist Trump nicht mehr vor die Kameras getreten. Seine Chancen auf die Wiederwahl sind im Rennen gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden zuletzt deutlich geschrumpft. Trump hat aber in mehreren Bundesstaaten juristische Schritte gegen die Ergebnisse oder die weitere Auszählung abgegebener Stimmen eingeleitet.

Trump behauptet schon seit Monaten ohne Beleg, bei Briefwahl sei die Betrugsgefahr höher. Er weigerte sich, eine friedliche Machtübergabe zu garantieren. Bisher wurden keine nennenswerten Fälle von Wahlbetrug in den USA bekannt.

In den Bundesstaaten Pennsylvania und Georgia schrumpft aktuell der anfängliche Vorsprung Trumps, je mehr per Post eingegangene Stimmzettel ausgewertet werden. Anhänger der Demokratischen Partei hatten angesichts der Corona-Gefahr stärker von der Möglichkeit zur Briefwahl Gebrauch gemacht als Republikaner. In Pennsylvania sollen noch die Stimmzettel gezählt werden, die bis zu drei Tage nach dem Wahltermin am 3. November eintreffen. Bei der US-Post hatte es in den vergangenen Monaten Verzögerungen gegeben.