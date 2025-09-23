US-Präsident Donald Trump verstört bei seiner Rede in der UN-Vollversammlung das Publikum mit Fundamentalkritik an der Weltorganisation. Auch Europa und besonders Deutschland bekommen ihr Fett ab.

Von Boris Herrmann

Als Donald Trump in der UN-Generalversammlung ans Redepult tritt, streikt der Teleprompter. Die technische Panne gibt dem US-Präsidenten die Gelegenheit, seinen Vortrag mit einem auflockernden Gag zu beginnen: „Wer auch immer diesen Teleprompter bedient, hat jetzt große Probleme“, sagt er. Sein Publikum lacht. Aber diese Heiterkeit wird den hier versammelten Königen, Präsidentinnen und Eminenzen dann sehr schnell und nachhaltig vergehen. Trump ist nämlich nicht gekommen, um in irgendeiner Weise zu gefallen, sondern um seinen Abgesang auf den Multilateralismus vorzutragen.