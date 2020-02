Kurz vor dem Ende des Amtsenthebungsverfahrens gegen ihn wird US-Präsident Donald Trump im Kongress seine dritte Rede zur Lage der Nation halten. Er wolle dem Land am Dienstagabend (nach deutscher Zeit um drei Uhr in der Nacht zum Mittwoch) eine "sehr, sehr positive Botschaft" übermitteln, sagte Trump wenige Tage vor der Ansprache vor beiden Parlamentskammern.

Die Rede werde unter dem Motto "das große amerikanische Comeback" stehen, teilte ein ranghoher Beamter mit. Der Präsident wolle über die Erfolge seiner Regierung sprechen, etwa über das robuste Wirtschaftswachstum und die niedrige Arbeitslosenquote.

Bei seiner Rede könnte der US-Präsident das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn unerwähnt lassen. "Ich habe die Rede gesehen, aber ich habe nicht das Wort Impeachment gesehen", sagte Hogan Gidley, ein Sprecher des Präsidenten, am Dienstag vor Reportern in Washington. "Wir werden sehen, was passiert", sagte er.

US-Präsidenten nutzen die jährliche Rede häufig auch, um neue Initiativen oder Gesetze anzukündigen. Trump dürfte dabei auch bereits die Präsidentschaftswahl im November im Kopf haben, bei der sich der Republikaner um eine zweite Amtszeit bewerben will. Für die Demokraten wird im Kongress die Gouverneurin des US-Bundesstaats Michigan, Gretchen Whitmer, auf Trumps Rede antworten.

