In seiner ersten Rede vor dem Kongress als neuer US-Präsident verteidigt Trump seine Zollpolitik und weitere umstrittene Entscheidungen, sogar einen Rohstoffdeal mit der Ukraine könnte es noch geben. Am Ende der knapp zweistündigen Rede sind die USA immer noch Teil der Nato.

Von Peter Burghardt, Washington

Der Abend werde „big“, hatte Donald Trump tags zuvor verkündet, wie üblich bescheiden. „Ich werde sagen, wie es ist!“, schrieb der US-Präsident in seinem Netzwerk Truth Social, ehe jetzt seine Rede an die Nation begann. Da waren Amerika und die Welt natürlich gespannt. Oder leicht erschrocken. Weil der US-Präsident erst seit Kurzem regiert, nennt sich dieser Termin zwar nicht wie in anderen Jahren State of the Union, aber die Aufregung war diesmal noch größer. Was würde der Mann, der binnen sechs Wochen den Westen zerlegt hat, diesmal sagen?