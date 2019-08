2. August 2019, 21:05 Uhr USA Trump muss neuen Kandidaten für Leitung der US-Geheimdienste suchen

Der von Präsident Donald Trump favorisierte Abgeordnete John Ratcliffe wird nicht Leiter der US-Geheimdienste.

Trump erklärte via Twitter, er wolle zeitnah bekannt geben, wen er nun für den Posten nominieren wolle.

Bei der Nominierung von Ratcliffe sollen sogar Republikaner Bedenken geäußert haben.

US-Präsident Donald Trump muss sich nach einem neuen Kandidaten für den Posten des Geheimdienstkoordinators umsehen. Trump hatte am vergangenen Sonntag bekanntgegeben, dass der bisherige Amtsinhaber Dan Coats seinen Posten am 15. August verlassen wird. Als Nachfolger hatte Trump den republikanischen Abgeordneten John Ratcliffe vorgesehen, der als treuer Gefolgsmann des Präsidenten gilt. Trump schrieb am Freitag aber auf Twitter, Ratcliffe habe sich angesichts unfairer Medienberichte dafür entschieden, sich aus dem Nominierungsprozess zurückzuziehen.

Die Washington Post hatte zuvor berichtet, Ratcliffe habe falsche Angaben zu seiner Vergangenheit als Staatsanwalt in Texas gemacht, um so seine Erfahrung auf dem Feld der nationalen Sicherheit aufzuhübschen. Die New York Times hatte bereits vor wenigen Tagen gemeldet, intern hätten mehrere Republikaner Bedenken angemeldet, Ratcliffe sei zu parteipolitisch ausgerichtet für den Posten.

Trump schrieb in seinem Tweet, Ratcliffe sei sehr unfair von den Medien behandelt worden. Er habe dem Abgeordneten gesagt, wie unangenehm der Nominierungsprozess so werden würde. Ratcliffe habe sich daher entschieden, im Kongress zu bleiben. In Kürze werde er bekanntgeben, wen er nun für den Posten nominieren wolle.

Ratcliffe selbst schrieb auf Twitter, er habe sich geehrt gefühlt durch das Angebot des Präsidenten. Er wolle aber nicht, dass eine Debatte über seine Personalie zu einer rein politischen und parteiischen Angelegenheit werde. "Deshalb habe ich den Präsidenten gebeten, jemand anderen als mich für diese Position zu nominieren."

Der Direktor der nationalen Nachrichtendienste hat die Aufgabe, die verschiedenen Geheimdienste der USA zu koordinieren. Der scheidende Geheimdienstkoordinator Coats lag mit Trump mehrfach inhaltlich über kreuz und hatte diesem auch öffentlich widersprochen.