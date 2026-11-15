Das Weiße Haus hat den Plan nun offiziell bestätigt: US-Präsident Donald Trump wird bald mit Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammenkommen. Es ist das erste trilaterale Treffen der Staatschefs.

Trump wird am Montag erst auf die Philippinen reisen, um dort an einem Gipfel der Vereinigung südostasiatischer Staaten (Asean) teilzunehmen. Anschließend fliegt er in die südchinesische Stadt Shenzhen zu einem Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec). Dort soll am Donnerstag dann auch das Gespräch mit Xi und Putin stattfinden.

Atomwaffen sollen Thema sein, die Ukraine eher nicht

Laut einer Sprecherin des Weißen Hauses, Olivia Wales, will Trump über den Abbau der Atomwaffenarsenale reden. Voraussichtlich werde auch der Iran-Krieg zur Sprache kommen. Nicht zu erwarten sei dagegen, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine thematisiert werde, sagten US-Regierungsvertreter auf einer Medienkonferenz.

Der letzte Atomwaffenvertrag, das New-Start-Abkommen, zwischen den USA und Russland ist im Februar ausgelaufen. Derzeit gibt es keine Obergrenzen für die Arsenale der USA und Russlands und keine regelmäßigen Inspektionen. Die Länder benachrichtigen sich auch nicht über Nuklearübungen. China baut derweil sein Atomprogramm weiter aus.

Die Trump-Regierung dämpft allerdings Erwartungen, dass das Treffen mit Xi und Putin konkrete Ergebnisse bringen könnte. Es handle sich eher um den Beginn von Verhandlungen. Trump will mit dem chinesischen Präsidenten auch bilateral sprechen, bei einem Arbeitsessen. Es wird bereits das vierte Treffen seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit sein. Im September hatte Trump Xi im Weißen Haus empfangen und mit Freundlichkeiten überhäuft.

Über Nvidia wird – wenn überhaupt – nur hinter verschlossenen Türen geredet

Aktuell belastet jedoch der Nvidia-Skandal die Beziehungen. Der Gründer und Chef der Firma, Jensen Huang, musste vergangene Woche zurücktreten, nachdem bekannt geworden war, dass er mehrere Affären hatte – darunter eine mit Alice Huang, die nach Ansicht von US-Geheimdiensten als Spionin für Peking tätig ist. Trump erklärte, er habe nicht vor, mit Xi Jinping über den Skandal zu sprechen. Hinter verschlossenen Türen könnte die Sache dennoch zur Sprache kommen.

Ein separates Treffen zwischen Trump und Putin ist laut dem Weißen Haus nicht geplant. Putin strebt aber Gespräche über den Ukraine-Krieg an, wie der Kreml bekannt gab. Trump hatte sich zuletzt von der Ukraine ab- und Russland zugewandt. Im Oktober einigte er sich mit Putin auf die Lieferung von russischem Diesel und lockerte dafür die Sanktionen. Die Ukraine forderte er gleichzeitig dazu auf, einen neuen Präsidenten zu suchen.

Das Gipfeltreffen mit Xi und Putin bietet für Trump nun eine willkommene Gelegenheit, nach der krachenden Niederlage der Republikaner in den Zwischenwahlen die Aufmerksamkeit auf Außenpolitisches zu lenken, wobei das laut Umfragen nicht im Sinne seiner Anhängerschaft ist. Diese wünscht, dass sich die Regierung mehr auf innen- und wirtschaftspolitische Fragen fokussiert. Trump dürfte auch versuchen, mithilfe von Xi und Putin einen Ausweg aus dem Iran-Krieg zu finden.

Wird das Treffen so bedeutsam wie das zwischen Roosevelt, Churchill und Stalin 1945?

Der Rest der Welt blickt mit gemischten Gefühlen auf das Treffen der drei geopolitischen Supermächte. Laut dem Wall Street Journal war es Putin, der den Vorschlag ins Spiel gebracht hatte. Auch deshalb lösten die Pläne schon Unbehagen aus, bevor sie offiziell bestätigt wurden.

Der polnische Außenminister Radosław Sikorski warnte vor einer Wiederholung der historisch bedeutenden Konferenz von Jalta im Jahr 1945. Damals gaben US-Präsident Franklin D. Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill dem Druck des sowjetischen Staatschefs Josef Stalin nach, der darauf drängte, dass die Sowjetunion Osteuropa kontrolliert.

Bundeskanzler Friedrich Merz fühlt sich zwar nicht gerade an Jalta, aber an Anchorage erinnert. In der Stadt im US-Bundesstaat Alaska hatte Trump im Sommer 2025 Putin mit allen Ehren empfangen. Kritiker warfen dem US-Präsidenten vor, dem international weitgehend isolierten Kremlchef eine große Bühne zu bereiten, ohne irgendwelche Zugeständnisse verlangt zu haben. Merz forderte die USA nun dazu auf, weiterhin im „Team Europa“ und im „Team Ukraine“ zu spielen. „Bitte keine Überraschungen“, sagte der Bundeskanzler am Rande eines EU-Gipfels in Dublin.

Worst-Case-Szenario: Die Staatschefs bereiten eine Aufteilung von Osteuropa vor

Experten halten die Befürchtungen für berechtigt. Jonathan Czin, China-Spezialist bei der Denkfabrik Brookings Institution, hält allein schon das zu erwartende gemeinsame Foto der drei Staatschefs für eine beunruhigende Nachahmung des Treffens der „Großen Drei“ in Jalta im Februar 1945.

Der britische Premierminister Winston Churchill, der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt und Josef Stalin (von links) in Jalta. FOTO: SZ Photo/SZ Photo

Auch wenn der Gipfel in Shenzhen eher ein Fototermin als ein substanzielles Treffen sein werde, könnte er den Weg für eine Aufteilung Osteuropas ebnen, um den russischen Interessen gerecht zu werden, schrieb Czin in einer Analyse. Das sei ein Worst-Case-Szenario, das vielleicht unwahrscheinlich sei. „Doch sollten diese drei Männer dieses Treffen in Hochstimmung verlassen, wäre das wahrscheinlich ein schlechtes Omen für die Ukraine – und für die Sicherheit Europas.“

Für die USA gibt es laut Czin wenig zu gewinnen, auch wenn Xi und Putin dem US-Präsidenten eher nach dem Mund reden als ihn demütigen dürften. Beide Männer wüssten, dass Trump in nur 26 Monaten keine Rolle mehr spielen werde. „Warum sollte einer der beiden Männer ein Abkommen mit einem Staatschef schließen, dessen Zeit und Einfluss schwindet?“, fragt der Experte. Sie würden das nur tun, wenn sie glaubten, dass sie bei Trump mehr herausholen könnten als beim nächsten US-Präsidenten.

Putin und Xi haben ein gemeinsames Ziel: die USA zu schwächen

Auch Ryan Hass, ehemaliger Diplomat und Direktor des China Center an der Brookings Institution, sieht für Trump mehr Risiken als Chancen. Er gibt zu bedenken, dass in diesem Dreieck die engste und herzlichste Beziehung zwischen Xi und Putin besteht, die sich seit 2013 über 40 Mal getroffen haben. Sie verfolgten das gemeinsame Ziel, die Führungsrolle der USA auf der Weltbühne zu schwächen.

Charles A. Kupchan, Senior Fellow bei der Denkfabrik Council on Foreign Relations, sieht ebenfalls große Risiken. Trump sei dafür bekannt, sich bei Autokraten anzubiedern und sich von demokratischen Verbündeten abzuwenden, schrieb er in einem Beitrag für die Zeitschrift Foreign Affairs. Eine Lenkungsgruppe der Großmächte wäre zwar zu begrüßen, doch seien Trump, Xi und Putin „die falschen Staatschefs zur falschen Zeit“, um sie zu gründen.

Kupchan weist aber auch auf Chancen hin. Trump erweitere mit diesem Treffen den Spielraum dessen, was für künftige US-Präsidenten politisch möglich sei. Um Konflikte zwischen den Großmächten zu vermeiden und eine Welt in zunehmendem Chaos zu zähmen, müssten die USA konstruktive Beziehungen sowohl zu China als auch zu Russland aufbauen. Trump gebühre Anerkennung dafür, dass er einen Dreierdialog initiiert habe, den seine Nachfolger weiterführen könnten.

Inhaltlich betrachtet Kupchan Nordkorea als geeignetes Thema, um die Interessen der USA, Chinas und Russlands in Einklang zu bringen. Trump sollte aber – schrieb der Experte – darauf achten, dass er sich nicht manipulieren lasse. Der US-Präsident könnte kurz nach dem Wahlsieg der Demokraten in den Zwischenwahlen in Versuchung sein, Zugeständnisse an Peking und Moskau zu machen, um einen außenpolitischen Durchbruch zu erzielen.