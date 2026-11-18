Die USA wollen Chinas Fortschritt bei der künstlichen Intelligenz bremsen. Sie verschärfen die Exportregeln für Chips. Derweil wirft eine Pannenserie in den USA Fragen zu KI und Cybersicherheit auf.

Donald Trump dürfte sich nach der Wahlniederlage der Republikaner erhofft haben, dass seine Asienreise von innenpolitischen Problemen ablenken könnte. Erstmals will er sich mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Dreiergipfel treffen. Das bietet Gesprächsstoff. Als der US-Präsident am Dienstag in Manila eintraf, der ersten Station seiner Reise, stellten die Medien aber vor allem Fragen zu einer Pannenserie in den USA.