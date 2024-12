Interview: Sebastian Gierke

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij spricht in letzter Zeit immer öfter über Verhandlungen. Gerade hat er zum ersten Mal öffentlich erklärt, dass die Ukraine nicht in der Lage sei, das gesamte von Russland besetzte Territorium wieder zu befreien. Was dahintersteckt, erklärt Nicole Deitelhoff, Direktorin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main.