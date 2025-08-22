Was war das für eine Woche für Amerika und den Krieg in der Ukraine . Am vergangenen Samstag kam Donald Trump aus Alaska zurück, er hatte Russlands Präsident Wladimir Putin dort wie einen alten Kumpel empfangen, auf einem amerikanischen Militärstützpunkt. Am Montag dann saß er erst mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij im Weißen Haus zusammen und nachher mit Selenskij, Nato-Generalsekretär Mark Rutte und anderen wichtigen Europäern wie Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron.

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war ebenfalls dabei und auch der britische Premier Keir Starmer. Man muss dem US-Präsidenten lassen, dass er binnen weniger Tage die wesentlichen Leuten getroffen hat. Er setzte sich außerdem zwischendurch ans Telefon, sprach wieder mit Putin und stellte in Aussicht, demnächst Putin und Selenskij zum Gipfel zu rufen, allein und mit ihm, Trump. Doch was ist unterdessen aus den großen Plänen geworden? Gibt es jetzt wirklich einen klaren Kurs des Westens, werden sich der Mann aus Moskau und der Mann aus Kiew tatsächlich treffen, vermittelt von dem Mann aus Washington?

Eine amerikanische Fabrik in der Ukraine wird Ziel russischer Marschflugkörper

Viele Fragen, wenig Antworten. Sicher ist, dass am frühen Donnerstagmorgen russische Marschflugkörper in der westlichen Ukraine eine US-Elektronikfabrik trafen. „Ein gewöhnliches ziviles Unternehmen, eine amerikanische Investition“, informierte Selenskij auf Telegram. „Dort wurden so vertraute Haushaltsgegenstände wie Kaffeemaschinen hergestellt.“ Die russische Armee habe diesen Angriff ausgeführt, „als hätte sich überhaupt nichts geändert. Als gäbe es keine Bemühungen der Welt, diesen Krieg zu beenden“.

Trump schien danach in seinem Netzwerk Truth Social eine ukrainische Offensive anzuregen. „Es ist sehr schwer, wenn nicht unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne ein Invasorenland anzugreifen“, schrieb er. „Es ist wie eine großartige Sportmannschaft, die eine fantastische Verteidigung hat, aber nicht angreifen darf. Es gibt keine Chance zu gewinnen! So ist es auch mit der Ukraine und Russland.“

Historiker Timothy Snyder zu den Ukraine-Verhandlungen : Trump ist an die Grenzen seiner Fantasiewelt gestoßen Um seinen Traum vom Friedensnobelpreis ein Stückchen näher zu kommen, hat der US-Präsident mal eben die Weltordnung zerstört. Doch einen letzten Ausweg aus seiner Alaska-Torheit gäbe es noch. SZ Plus Gastbeitrag von Timothy Snyder ...

Die Schuld gab er wie gewohnt seinem Vorgänger Joe Biden, diesmal mit neuen Vorwürfen. „Der korrupte und grob inkompetente Joe Biden ließ die Ukraine nicht zurückschlagen, sondern nur verteidigen. Wie konnte das funktionieren?“ Ansonsten meint Trump wie gehabt, dass es diesen Krieg gar nicht geben würde, wenn er Präsident gewesen wäre, Trump. Und: „Es stehen uns interessante Zeiten bevor!!!“

Sein Land könnte Luftunterstützung leisten, deutet Trump an

Langweilig wird es bestimmt nicht, doch zuletzt klang der oberste Amerikaner da eher frustriert, jedenfalls weniger euphorisch als nach seinen öffentlichkeitswirksamen Gesprächsrunden. Konkrete Fortschritte gibt es trotz all der Worte eher nicht. Von einem baldigen Waffenstillstand oder zur Strafe schweren Sanktionen für Russland, wie vor dem Termin in Anchorage von Trump versprochen, davon war schon kurz danach keine Rede mehr.

Dafür sollten sich binnen zwei Wochen oder so Putin und Selenskij begegnen. Vielleicht in der Schweiz, vielleicht mit Trump, der diesen Krieg loshaben will, der in die Geschichte eingehen möchte und sich sehr für den Friedensnobelpreis interessiert. Aber ob oder wie der Showdown stattfindet, das ist, gelinde gesagt, ungewiss.

Viele Beobachter haben längst den Eindruck, dass Russland die USA an der Nase herumführt, vorneweg Trump und seinen außenpolitisch weitgehend blanken Gesandten Steve Witkoff. Putin will im Falle offenbar den Donbass im Osten der Ukraine übernehmen, über die gegenwärtige Front hinaus, dem kann Selenskij kaum zustimmen. Abgesehen davon, dass er für offizielle Grenzverschiebungen ein Referendum bräuchte.

Außerdem braucht die Ukraine Sicherheitsgarantien, das war eines der Hauptthemen bei den Erörterungen mit den Unterstützern aus Europa. Trump stellte am Montag US-Hilfe in den Raum – welche, darüber wird diskutiert. Am Dienstag sprach er von möglicher Luftunterstützung für die Europäer. Man sei bereit zu helfen, „vor allem wahrscheinlich, wenn es um den Luftweg geht“, sagte der US-Präsident bei Fox News, „denn niemand hat die Ausrüstung, die wir haben“. Amerikanische Bodentruppen schloss er aus.

Ein solcher Einsatz wäre in den USA äußerst unpopulär, vor allem Trumps Maga-Gemeinde möchte mit dem Krieg im fernen Osteuropa möglichst wenig zu tun haben. Gleichzeitig sind da noch jene Republikaner, denen der Kreml von jeher verdächtig ist, darunter Außenminister Marco Rubio.

In dieser Woche trafen sich Beamte des US-Verteidigungsministeriums mit europäischen Kollegen und Vertretern der Nato. Laut Pentagon würden die USA eine minimale Rolle bei Sicherheitsgarantien für die Ukraine spielen. Es zeichne sich ab, dass Europa dies umsetzen werde, zitiert Politico einen Diplomaten der Nato. Die USA würden sich zu nichts vollumfänglich verpflichten.