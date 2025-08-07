Die Bemühungen um eine Waffenruhe im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sind in eine dramatische Phase getreten. US-Präsident Donald Trump informierte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und weitere Verbündete am Abend über die Ergebnisse eines Gesprächs des US-Sondergesandten Steve Witkoff mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Moskau – sowie seine Absicht, Putin schon in wenigen Tagen zu treffen.
Krieg in der UkraineTrump will Putin und Selenskij treffen – und glaubt an einen Deal
Lesezeit: 2 Min.
Der US-Präsident hat Kanzler Merz und weitere Verbündete über das Treffen seines Sondergesandten mit dem Kremlchef informiert. In dem Telefonat soll der Eindruck eines euphorisierten Trump entstanden sein.
Von Daniel Brössler, Berlin
