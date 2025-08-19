Die Moskauer Medien feierten den Besuch von Präsident Putin in Alaska als Sieg. Für den Gipfel der Europäer im Weißen Haus haben sie nun nur Hohn und Spott übrig.

Von Silke Bigalke, Moskau

Nach dem Gipfel in Alaska feierten die russischen Medien einen Sieg in Bildern: ihr Präsident zurück auf der Weltbühne, Donald Trump hatte Wladimir Putin mit Pomp und mit Applaus empfangen. Bei den Inhalten aber blieb man in Moskau vorsichtig. Schließlich wusste niemand genau, was Putin mit Trump besprochen hatte und vor allem ob Trump sich daran halten würde.