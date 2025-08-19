Nach dem Gipfel in Alaska feierten die russischen Medien einen Sieg in Bildern: ihr Präsident zurück auf der Weltbühne, Donald Trump hatte Wladimir Putin mit Pomp und mit Applaus empfangen. Bei den Inhalten aber blieb man in Moskau vorsichtig. Schließlich wusste niemand genau, was Putin mit Trump besprochen hatte und vor allem ob Trump sich daran halten würde.
RusslandMit Trump in der Tasche
Lesezeit: 3 Min.
Die Moskauer Medien feierten den Besuch von Präsident Putin in Alaska als Sieg. Für den Gipfel der Europäer im Weißen Haus haben sie nun nur Hohn und Spott übrig.
Von Silke Bigalke, Moskau
Ukraine-Gipfel in Washington:Die Choreografie der Europäer gelingt
Der US-Präsident empfängt Wolodimir Selenskij diesmal freundlich. Die zur Verstärkung angereisten Europäer zeigen sich zufrieden, erinnern allerdings daran, dass es ohne Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien keinen Frieden geben kann. Nun sollen sich bald Selenskij und Wladimir Putin treffen.
Lesen Sie mehr zum Thema