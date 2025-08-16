Der amerikanische Präsident hat dem russischen Staatschef in Anchorage den roten Teppich ausgerollt und Wladimir Putin damit wieder hoffähig gemacht. Für die Europäer ist das ein alarmierendes Zeichen.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Wie tief die Kluft zwischen Amerika und Europa beim Umgang mit Russland inzwischen geworden ist, zeigt ein Gedankenspiel: In welchem europäischen Land wäre der russische Kriegsherr Wladimir Putin so grandios empfangen und hofiert worden, wie US-Präsident Donald Trump es am Freitag in Anchorage getan hat? Die Antwort: in keinem – undenkbar. Selbst Putin bester Freund in Europa, der ungarische Premier Viktor Orbán, würde sich einen derartigen Rote-Teppich-Pomp für einen Mann, der Hunderttausende Tote zu verantworten hat, vermutlich verkneifen.