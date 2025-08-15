Die wenigsten Gäste dachten bisher an Krieg, wenn sie auf dem Flughafen von Anchorage eintrafen. Vor der Landung ist da unten wunderbare Natur – Berge, Grün und Meer, um diese Zeit ganz sanft. In den Flugzeugen sitzen außer Reportern immer noch Touristen, die hier im sehr nördlichen Ableger der USA bei derzeit 16 Grad und Regenschauern wandern oder Wale und Eisbären besichtigen wollen. Doch an diesem Freitagvormittag Ortszeit, in Europa dürfte es dann 21 oder 21.30 Uhr sein, treffen zwei Männer ein, die in Alaskas Hauptstadt einen fernen Krieg besprechen werden, Russlands Krieg in der Ukraine.
Trump trifft Putin
Er werde schon in den ersten Minuten wissen, „ob wir ein gutes oder ein schlechtes Treffen haben werden“, sagt US-Präsident Trump vor seiner Ankunft in Anchorage. Beim nächsten Ukraine-Gipfel mit Putin will er dann auch Selenskij mitmachen lassen.
Von Peter Burghardt, Anchorage
Krieg in der Ukraine:„Es sieht so aus, als ob das ganze Treffen auf einer Fehlinformation beruht“
Während die Situation auf dem Schlachtfeld immer kritischer wird, rückt das womöglich kriegsentscheidende Gespräch in Alaska näher. Über welche Gebiete Trump und Putin sprechen werden – und warum der Gipfel wohl die Folge einer falschen Botschaft ist.
