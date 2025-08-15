Trump trifft Putin Die Welt schaut für ein paar Stunden auf Alaska 15. August 2025, 8:05 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Am Donnerstag gab es in Anchorage eine Pro-Ukraine-Kundgebung. Für diesen Freitag sind weitere Proteste angekündigt. (Foto: Nathaniel Wilder/REUTERS)

Er werde schon in den ersten Minuten wissen, „ob wir ein gutes oder ein schlechtes Treffen haben werden“, sagt US-Präsident Trump vor seiner Ankunft in Anchorage. Beim nächsten Ukraine-Gipfel mit Putin will er dann auch Selenskij mitmachen lassen.

Von Peter Burghardt, Anchorage

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback