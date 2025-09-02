Trumps Strategie Zwischen bitterem Ernst, Provokation und Empörung 2. September 2025, 13:57 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Wie einen Heilsbringer haben manche Evangelikale Donald Trump vor seinem zweiten Wahlsieg behandelt. (Foto: Ramon van Flymen/IMAGO/ANP)

Zusammenfassung Trump verbreitet ein KI-Bild von sich in religiöser Haltung mit QAnon-Symbol und brennender Erde, was bei Anhängern Begeisterung und bei Gegnern Empörung auslöst.

Die Grenzen zwischen Ernst und Provokation verschwimmen unter Trump zunehmend, während seine Anhänger Slogans der Demokraten kapern und verhöhnen.

Demokraten wie Gouverneur Newsom setzen inzwischen auf Parodien von Trumps Stil, um dessen Botschaften zu kontern. Von der Redaktion überprüft Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI. Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Mehr Feedback geben

Donald Trump als König oder als Wegbereiter der Apokalypse – es wird immer schwieriger zu unterscheiden, was der Präsident und seine Anhänger ernst meinen und womit sie nur ihre Gegner trollen wollen.

Von Charlotte Walser, Washington

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback