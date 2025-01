USA unter Donald Trump:Wo sind die Demokraten?

Von Peter Burghardt, Washington

Die Ära von Joe Biden endete am Montagmittag um zwölf und fürs Erste auch die von Kamala Harris. Nach Donald Trumps Vereidigung verließen beide Washington. Der vormalige US-Präsident und seine Frau Jill flogen ins Santa Barbara County, um einen befreundeten Gönner auf dessen Landsitz mit Weingut zu besuchen. Seine Vize hat wieder ihr Haus in Los Angeles bezogen und mit ihrem Mann Doug Emhoff gleich die Feuerwehr besucht. Teile dieser demokratischen Hochburg hatten in Flammen gestanden.