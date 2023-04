Auf den Straßen von Manhattan stehen nicht nur Trumps Unterstützer, sondern auch jene, die ihn ganz gerne verurteilt sähen. So präsent wie in diesen Tagen war der Ex-Präsident seit seiner Abwahl nicht mehr.

Von Christian Zaschke, New York

Für Donald Trump ist die Anklage, die am Dienstag vor einem New Yorker Gericht gegen ihn erhoben werden sollte, womöglich das größte Geschenk. Zum einen finanziell: Seit Ende der vergangenen Woche bekannt wurde, dass die Bezirksstaatsanwaltschaft von Manhattan Trump vorladen würde, haben seine Anhänger laut Angaben seines Kampagnenbüros mehr als sieben Millionen Dollar gespendet, vier davon innerhalb von 24 Stunden nach der Ankündigung. Zum anderen in einer Währung, die für ihn mindestens genauso wichtig ist: Aufmerksamkeit.