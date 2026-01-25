(SZ) Zu den großen Irrtümern über den Pinguin gehören zwei Annahmen, die es am besten gleich zu widerlegen gilt. Erstens: Der Pinguin lebt am Nordpol. Zweitens: Der Pinguin ist eine Servicekraft in der Außenbewirtschaftung. Beides ist, wie gesagt, nicht richtig, auch wenn sich die beiden Behauptungen als Wahrheiten tarnen, so wie Donald Trumps Lügen im Alljahreskleid der Wahrhaftigkeit durch Welt und Raum gehen. Das mit dem Kellner hat übrigens der heute sehr zu Unrecht vergessene Kreuzberger Malerpoet Günter Bruno Fuchs in seinem Gedicht „Beschimpfung eines Pinguins“ in die Welt gesetzt. Dort wird dem „undankbaren Kellner“, welcher der Pinguin sei, immerhin zugestanden, er habe zwanzig Pullen am Nordpol kaltgestellt – auch hier ist wieder, meine Damen und Herren, sehr schön der Fehler mit dem Nordpol zu sehen. Um es also für alle Zeit klarzustellen: Der Pinguin lebt auf der südlichen Halbkugel, und er lebt dort, jedenfalls dachte man das bisher, eigentlich ganz gut.

Übrigens dachte das auch Donald Trump, oder besser: seine PR-Abteilung dachte es wohl, wenn man das Wort Denken ernsthaft mit diesen schrägen Vögeln in Verbindung bringen möchte. Das Weiße (sic!) Haus hat eine mit seiner künstlichen Intelligenz geschaffene Aufnahme verbreitet, auf der Donald Trump gemeinsam mit einem Pinguin durch eine Eislandschaft in Richtung der bitterkalten Berge geht, vor denen eine Grönlandflagge in den harten Boden gerammt steht. Der Pinguin hält eine US-Flagge in der Hand, Donald Trump trägt Handschuhe, damit man seine seltsamen roten Hautflecken nicht sehen kann. Natürlich lachen wieder alle über das Bild, die Gründe wissen wir ja schon: Pinguine passen zu Grönland wie Trump zum Weißen Haus. So dachte man.

Man dachte es, bis Werner Herzog, das sanfte Raubein unter den Filmemachern, mit einer einzigen Szene aus seinem nun fast zwanzig Jahre alten Film „Begegnungen am Ende der Welt“ dieser Tage von sich reden machte. Es handelt sich um eine Auskoppelung aus dem Film, in der man sieht, wie ein Pinguin spontan und ohne weitere Erklärung seine Kolonie verlässt und sehr entschlossen, sehr eilig und sehr todesmutig zu den eisigen, fischlosen Bergen rennt, in denen er sein schwarz-weißes Leben wohl beendet hat. Ein einsamer Pinguin in der Raumlosigkeit der blendend weißen Schneewelt – solche Allegorien mögen wir Freizeitapokalyptiker in Deutschland sehr gerne. Wer ist dieser einsame Pinguin in uns? Es ist der mutige Teil in uns, jener Teil, der es wagt, binnen zwei Sekunden seinen Instagram-Account zu löschen und ohne sich umzudrehen in die weite Welt hineinzuwackeln. Man sieht dem Herzog-Pinguin sehnsüchtig nach, und man wünscht sich so sehr, er hätte bei diesem entschlossenen letzten Winterspaziergang wirklich Donald Trump an seiner Seite gehabt.