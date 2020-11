Von Stefan Kornelius

Normalerweise ist es nicht bedeutend, was der Generalstabschef der US-Streitkräfte zur Eröffnung eines Gebäudes sagt. Vergangene Woche aber wurde jede Zeile analysiert, als Mark Milley eine Rede im neuen Heeresmuseum der Vereinigten Staaten hielt. Idyllisch gelegen am Potomac hat nun die größte Teilstreitkraft der US-Forces ihren Gedenktempel - doch was der Generalstabschef mitzuteilen hatte, war in die Zukunft gerichtet: "Wir sind einzigartig unter den Streitkräften", sagte Milley, "wir leisten nicht einem König oder einer Königin einen Eid, nicht einem Tyrannen oder einem Diktator. Wir leisten keiner Einzelperson einen Eid."