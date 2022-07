Trumps Vize greift an

Der Ex-Präsident wirkt angeschlagen und seine republikanischen Konkurrenten machen sich bereit. Allen voran Pence zeigt seine Ambitionen deutlich. Bei zwei Reden in Washington wird aber auch klar, wer den anderen im Duell alt aussehen lassen würde.

Von Fabian Fellmann, Washington

Den Unterhaltungswert eines Duells liebten die Amerikaner schon in den Zeiten des Wilden Westens. Am Dienstag war die Aufregung deshalb groß, weil sowohl Donald Trump als auch Mike Pence in Washington erwartet wurden.