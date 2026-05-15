42 Stunden und 48 Minuten war Donald Trump zu Gast in Peking bei seinem wichtigsten Gegenspieler Xi Jinping. Es war ein Besuch der großen Gesten und der begrenzten Ergebnisse. Roter Teppich, Ehrengarde, Staatsbankett, Himmelstempel. Dazu nette Worte über Freundschaft und eine angeblich neue Phase der Beziehungen und ein paar Handelsdeals. Doch wer diesen Besuch nur daran misst, verfehlt den Kern: Hier sollte kein Konflikt gelöst werden. Hier haben sich beide Seiten lediglich Zeit erkauft.