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US-Präsident Trump in ChinaGroße Gesten, begrenzte Ergebnisse

Lesezeit: 4 Min.

Nette Worte vor großer Kulisse: US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Gastgeber Xi Jinping vor dem Himmelstempel in Peking.
Nette Worte vor großer Kulisse: US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Gastgeber Xi Jinping vor dem Himmelstempel in Peking. Alex Wong/Getty Images

Roter Teppich, Staatsbankett, Fototermin vor dem Himmelstempel: Peking hat Donald Trump als Staatsgast von größter Bedeutung empfangen. Doch Konflikte wurden nicht gelöst, beide Seiten kaufen sich nur Zeit.

Von Gregor Scheu, Peking

42 Stunden und 48 Minuten war Donald Trump zu Gast in Peking bei seinem wichtigsten Gegenspieler Xi Jinping. Es war ein Besuch der großen Gesten und der begrenzten Ergebnisse. Roter Teppich, Ehrengarde, Staatsbankett, Himmelstempel. Dazu nette Worte über Freundschaft und eine angeblich neue Phase der Beziehungen und ein paar Handelsdeals. Doch wer diesen Besuch nur daran misst, verfehlt den Kern: Hier sollte kein Konflikt gelöst werden. Hier haben sich beide Seiten lediglich Zeit erkauft.

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