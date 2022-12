Von Christian Zaschke, New York

Gerade drei Wochen ist es her, dass Donald Trump verkündet hat, er wolle erneut Präsident der USA werden. Bevor seine Kampagne überhaupt Fahrt aufnehmen konnte, hat sie an diesem Dienstag den ersten heftigen Dämpfer hinnehmen müssen: Eine Jury in New York hat sein Unternehmen namens "Trump Organization" der Steuerhinterziehung und weiterer wirtschaftlicher Vergehen für schuldig befunden. Dem Urteil zufolge habe in der Firma eine "Kultur des Betrugs und der Täuschung" geherrscht.

Trump war nicht persönlich angeklagt, er hat daher keine strafrechtlichen Konsequenzen für sich zu befürchten. Doch dem Gericht zufolge hat er jahrzehntelang ein Unternehmen geführt, in dem Betrug an der Tagesordnung war. Trump hat in den vergangenen Jahren viele Vorwürfe abgewettert. Dieses Urteil könnte sich hingegen im Wahlkampf als echter Ballast erweisen.

Eine solche Verurteilung wollte Trump seiner Biographin Maggie Haberman von der New York Times zufolge immer vermeiden, weil er sich um seinen Ruf sorgte. Das mag verwunderlich klingen, weil Trumps Ruf ohnehin nicht der beste ist und gegen ihn im Laufe seines langen Berufslebens in der Immobilienwelt Dutzende Verfahren angestrengt wurden. Doch es war ihm bisher immer gelungen, eine rechtskräftige Verurteilung zu vermeiden.

Das Strafmaß ist für den 13. Januar 2023 angekündigt

Dem Unternehmen droht nun eine maximale Strafe von 1,62 Millionen Dollar. Das Strafmaß soll am 13. Januar kommenden Jahres verkündet werden. Die genaue Summe ist dabei unerheblich, die kann Trump locker aus seinem mit Spenden bestens gefüllten Wahlkampftopf bezahlen. Der Schaden ist weniger ein materieller als vielmehr ein symbolischer, und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist es nun möglich, den Namen Trump ausdrücklich mit nachgewiesenem Steuerbetrug in Verbindung zu bringen. Zum anderen stellt sich die Frage, ob diese Niederlage vielleicht nur der Auftakt zu einer Reihe von Niederlagen war. Gegen Trump wird an mehreren Fronten ermittelt.

Den aktuellen Fall hatte die Bezirksstaatsanwaltschaft von Manhattan vorgebracht. Zugleich ermittelt die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James gegen Trump und drei seiner Kinder. Es geht darum, dass die Trumps den Wert ihrer Immobilien Banken gegenüber drastisch übertrieben haben sollen, um günstige Kredite zu erhalten. Zugleich untertrieben sie laut Anklage deren Wert dem Fiskus gegenüber, um weniger Steuern zu zahlen.

Staatsanwältin James fordert, dass ein unabhängiger Aufseher die Finanzen der Trump Organization überwachen soll. Zudem soll es der Trump-Familie fünf Jahre lang untersagt sein, kommerzielle Immobilien in New York zu erwerben. Nicht zuletzt soll es Trump und seinen Kindern unbefristet verboten sein, Unternehmen in New York zu leiten. Es galt bisher als unwahrscheinlich, dass James eine Verurteilung erreichen kann. Aber es galt bisher auch als unwahrscheinlich, dass die Bezirksstaatsanwaltschaft von Manhattan eine Verurteilung erreichen kann.

Trump spricht von "Hexenjagd"

Trump nennt das aktuelle und sämtliche anderen Verfahren politisch motiviert. Er spricht von einer "Hexenjagd". Man wolle verhindern, dass er 2025 erneut ins Weiße Haus einziehe.

Der Ermittlungen gibt es einige: Noch immer steht im Raum, dass er rechtlich belangt wird, weil er einer Pornodarstellerin Schweigegeld zahlte, damit diese verschwieg, dass er kurz nach der Geburt seines jüngsten Sohnes Sex mit ihr hatte. In Georgia wird untersucht, ob Trump in unzulässiger Weise auf die Präsidentschaftswahl Einfluss nehmen wollte, als er dem dortigen Justizminister sagte, er solle die fehlenden Stimmen für ihn "finden".

Offen ist auch, ob er wegen seiner Rolle beim Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 belangt wird. Dass Trump den Mob seinerzeit anstachelte, steht außer Frage. Unklar ist jedoch, ob sich daraus strafrechtliche Konsequenzen ergeben. Nicht zuletzt wird ermittelt, weil Trump nach dem Ende seiner Präsidentschaft haufenweise teils streng geheime Dokumente in seinem Golfklub Mar-a-Lago in Florida lagerte und diese so beharrlich nicht zurückgeben wollte, dass schließlich das FBI anrückte.

Die gängige Lesart in Washington ist, dass Trump vor allen Dingen deshalb noch einmal als Präsidentschaftskandidat antritt, um all diesen Verfahren zu entgehen oder sie zumindest als eindeutig politisch motiviert bezeichnen zu können.

Eine Folge jahrelanger Ermittlungen

Das just gefällte Urteil ist die Folge jahrelanger Ermittlungen. Diese förderten zutage, dass die Trump Organization an der Steuerbehörde vorbei über Jahre hinweg persönliche Ausgaben für Spitzenmanager bezahlt hat. Vergünstigungen wie Luxusautos und teure Wohnungen wurden nicht versteuert. Der frühere Finanzchef Allen Weisselberg zahlte sogar die Schulgebühren für seine Enkel über die Organisation. Er hatte sich im August in allen Anklagepunkten schuldig bekannt und umfassend ausgesagt; Trump persönlich belangte er jedoch nicht. Als Gegenleistung für seine Aussage kommt der 75 Jahre alte Weisselberg glimpflich davon: Er muss voraussichtlich fünf Monate ins Gefängnis.

Trumps Anwälte haben angekündigt, in Berufung gehen zu wollen. Die Trump Organization teilte mit, man könne ein Unternehmen nicht für die Taten von Angestellten verantwortlich machen, die sich selbst bereichert hätten. Generalstaatsanwältin James sagte hingegen: "Dieses Urteil sendet die klare Botschaft, dass niemand und keine Organisation über dem Gesetz steht." Für Trump könnte das im späteren Herbst seiner Karriere eine neue Erkenntnis sein.