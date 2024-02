Nach der Anhörung vor dem Obersten Gericht in Washington hält Ex-Präsident Trump in Florida eine Pressekonferenz ab.

Von Fabian Fellmann, Washington

Wenn Donald Trump dieser Tage eine Gerichtsverhandlung als "eine schöne Sache" bezeichnet, dann ist wahrlich Bemerkenswertes geschehen. In seltener Aufgeräumtheit schritt der 77-Jährige am Donnerstagmittag durch ein schmiedeeisernes Tor in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida und stellte sich zwischen zwei große USA-Flaggen, ganz so, als wäre er bereits wieder Präsident des Landes und nicht nur der Favorit unter den Republikaner-Kandidaten.