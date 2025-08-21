In Washington herrscht ein angeblicher Notfall für die öffentliche Sicherheit. Es geht dabei weniger um die Wahrheit, sondern um ein Exempel, das US-Präsident Trump gerade statuiert.

Von Peter Burghardt und Justin Patchett

Wenn man Donald Trump glaubt, ist die US-Hauptstadt Washington die Hölle auf Erden. Er sagt, die Stadt sei verwahrlost und die Kriminalität nehme Überhand. Auf einer Pressekonferenz kündigte er vergangene Woche einen „Befreiungstag“ für die Stadt an.

Die Konsequenz: Hunderte Nationalgardisten wurden nach Washington geschickt; die Polizei in der Stadt wurde unter Kontrolle der Bundesjustizministerin Pam Bondi gestellt.

Doch laut den regionalen Sicherheitsbehörden in Washington hat es in der Stadt im letzten Jahr so wenig Fälle von Gewaltkriminalität gegeben, wie seit 30 Jahren nicht mehr. Trump scheint das egal zu sein. Die Stadt soll laut seiner Pressesprecherin Leavitt schöner werden, indem psychisch gestörte Menschen und Obdachlose von der Straße entfernt werden. In dieser Podcastfolge berichtet USA-Korrespondent Peter Burghardt über seine Eindrücke aus Washington.

Weitere Nachrichten: Israelisches Militär startet erste Phase der Offensive auf Gaza-Stadt; mutmaßlicher Koordinator des Nord-Stream-2-Anschlags in Italien festgenommen.

Zum Weiterlesen: Lesen Sie den Text von Bernd Dörries über die israelische Offensive auf Gaza-Stadt hier.

Moderation, Redaktion: Justin Patchett

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Jonathan Brandis

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über CNN, Forbes Breaking News.

