Es ist nahezu unmöglich, den Überblick zu behalten in jenem menschenverachtenden Sumpfgebiet, das sich „Truth Social“ nennt. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika postet dort seine Lügen, seine Diffamierungen und seine Drohungen praktisch im Minutentakt, nicht selten vermischt mit der Verkündung von weltpolitisch relevanten Entscheidungen, schamlosen Selbstbeweihräucherungen und absoluten Belanglosigkeiten. Mitunter sticht aber auch dort etwas auf der nach unten offenen Skala der Niedertracht heraus. Jetzt hat Donald Trump ein Video verbreitet, auf dem Barack und Michelle Obama als Affen dargestellt werden.