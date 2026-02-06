Es ist nahezu unmöglich, den Überblick zu behalten in jenem menschenverachtenden Sumpfgebiet, das sich „Truth Social“ nennt. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika postet dort seine Lügen, seine Diffamierungen und seine Drohungen praktisch im Minutentakt, nicht selten vermischt mit der Verkündung von weltpolitisch relevanten Entscheidungen, schamlosen Selbstbeweihräucherungen und absoluten Belanglosigkeiten. Mitunter sticht aber auch dort etwas auf der nach unten offenen Skala der Niedertracht heraus. Jetzt hat Donald Trump ein Video verbreitet, auf dem Barack und Michelle Obama als Affen dargestellt werden.
USAEmpörung über Trumps rassistisches Video
Lesezeit: 3 Min.
Der US-Präsident verbreitet auf Truth Social einen Clip, der Michelle und Barack Obama als Affen darstellt. Sogar Republikaner sehen darin puren Rassismus. Schuld war angeblich ein Mitarbeiter.
Von Boris Herrmann, New York
USA:Trumps Angriff auf das Wahlsystem
Der US-Präsident strebt eine Zentralisierung des Wahlsystems an und leugnet weiterhin seine Niederlage von 2020. Wie sich der Kampf um die Integrität der US-Demokratie zuspitzt.
Lesen Sie mehr zum Thema