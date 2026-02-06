Zum Hauptinhalt springen

USAEmpörung über Trumps rassistisches Video

Bei der Beerdigung von Jimmy Carter saßen sie noch neben- und sprachen miteinander: Der Demokrat Barack Obama und Donald Trump, sein Nachfolger als US-Präsident.
Bei der Beerdigung von Jimmy Carter saßen sie noch neben- und sprachen miteinander: Der Demokrat Barack Obama und Donald Trump, sein Nachfolger als US-Präsident. (Foto: Jacquelyn Martin/AP)

Der US-Präsident verbreitet auf Truth Social einen Clip, der Michelle und Barack Obama als Affen darstellt. Sogar Republikaner sehen darin puren Rassismus. Schuld war angeblich ein Mitarbeiter.

Von Boris Herrmann, New York

Es ist nahezu unmöglich, den Überblick zu behalten in jenem menschenverachtenden Sumpfgebiet, das sich „Truth Social“ nennt. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika postet dort seine Lügen, seine Diffamierungen und seine Drohungen praktisch im Minutentakt, nicht selten vermischt mit der Verkündung von weltpolitisch relevanten Entscheidungen, schamlosen Selbstbeweihräucherungen und absoluten Belanglosigkeiten. Mitunter sticht aber auch dort etwas auf der nach unten offenen Skala der Niedertracht heraus. Jetzt hat Donald Trump ein Video verbreitet, auf dem Barack und Michelle Obama als Affen dargestellt werden.

