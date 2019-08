2. August 2019, 07:42 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Menschen in London protestieren mit Schildern gegen den Brexit.

Was wichtig ist und wird.

Von Anna Ernst

Was wichtig ist

Johnson hat nur noch minimale Mehrheit im Unterhaus. Bei einer Nachwahl in Wales verlieren die Konservativen im Unterhaus einen Sitz an die Liberalen Demokraten. Dadurch sinkt die ohnehin knappe Mehrheit der Tories auf nur eine Stimme. Für Premierminister Boris Johnson geht damit der erste Stimmungstest nach seiner Wahl schief. Zur Meldung. Bisher war der Brexit ohne Deal eine vage Möglichkeit, jetzt wird er realer - und die Angst davor wächst in der Bevölkerung, kommentiert Korrespondentin Cathrin Kahlweit.

Trump sieht in Nordkoreas Verstößen gegen UN-Resolutionen "kein Problem". Dem US-Präsidenten zufolge ist die Lage auf der koreanischen Halbinsel "unter Kontrolle". Er habe zu Kurzstreckenraketen keine Vereinbarung mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un getroffen. Zur Meldung

Kickl sucht die Konfrontation mit Kurz. Der FPÖ-Politiker macht den Posten des Innenministers zur Bedingung für eine Neuauflage der schwarz-blauen Koalition. Dieses Szenario hatte der Ex-Kanzler ausgeschlossen. Mehr dazu

EXKLUSIV: Müssen deutsche IS-Anhänger zurückgeholt werden? Die Bundesregierung sagt Nein, doch die Justiz macht Druck mit einem ungewöhnlichen Brief. Die Einzelheiten

USA kündigen neue Strafzölle auf chinesische Produkte an. Der US-Präsident will chinesische Importwaren im Umfang von 300 Milliarden Dollar mit zusätzlichen Zöllen belegen - und zwar ab September. Unmittelbar nach der Ankündigung stürzt der Dow Jones zunächst um knapp 500 Punkte ab. Zur Nachricht

Was wichtig wird

INF-Vertrag läuft aus. Das 1987 von US-Präsident Reagan und dem sowjetischen Staatschef Gorbatschow unterzeichnete Regelwerk sah das Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen vor. Erst hatten die USA, dann Russland den Vertrag aufgekündigt. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld daran. Am Freitag will Nato-Generalsekretär Stoltenberg erläutern, wie die Nato auf die neue Lage reagiert. Matthias Kolb und Paul-Anton Krüger berichten.

Von der Leyen zu Gast in Rom. Die künftige EU-Kommissionspräsidentin trifft den italienischen Regierungschef Conte. Dieser hat angekündigt, bei dem Treffen den italienischen Süden in den Mittelpunkt zu stellen. Der Mezzogiorno hinkt in vielen Belangen hinterher, die Arbeitslosigkeit ist hoch, die Infrastruktur marode.

Frühstücksflocke

Lidl verkauft jetzt Fake-Fake-Fleisch. Nach dem Hype um die Beyond-Meat-Buletten bringt der Discounter eigene Gemüsepflanzerl heraus: abgekupfert beim US-Original und zum Kampf-Preis. Von Vivien Timmler