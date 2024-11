Bombenwerfer ist keine seltene Beschreibung für Matt Gaetz, den Wunschkandidaten von Donald Trump für das Amt des Justizministers und Chefanklägers der Vereinigten Staaten. Als Provokateur vom äußersten rechten Rand im Repräsentantenhaus hat er Kevin McCarthy aus dem Amt gesprengt, den früheren Speaker of the House. Er wollte schon mehrmals die Beschlüsse zum Staatshaushalt sprengen und die ganze Regierungsarbeit zum Stillstand bringen. Und bestimmt würde er auch am liebsten das Justizministerium sprengen, zumindest im übertragenen Sinn.

Nun soll der Repräsentant aus Florida ausgerechnet als Attorney General die Leitung dieses Justizministeriums übernehmen. Der Ruf eines Bombenwerfers würde Gaetz in einer gesunden Demokratie disqualifizieren für das Amt des wichtigsten Hüters des Rechts in der US-Regierung. Zwar hat Gaetz wohl Recht studiert und einen Anwaltstitel erworben. Doch arbeitete er nie in der Justiz, im Unterschied zu früheren Justizministern, meist Schwergewichte mit dem Erfahrungsschatz vieler Jahre als Strafverfolger oder Richter.

Der 42-Jährige hingegen ist vornehmlich Millionenerbe einer Politikerdynastie. 2010 wurde er ins Parlament von Florida gewählt, seither betätigt er sich hauptberuflich als Provokateur mit Staatslohn. 2016 schaffte er die Wahl nach Washington und stolzierte fortan mit auffälligem Sakko und markanter Tolle an Anlässen der Maga-Bewegung herum.

Matt Gaetz im Jahr 2023, als Unterstützer auf einer Trump-Wahlkampfveranstaltung. (Foto: SUZANNE CORDEIRO/AFP)

Für den designierten Präsidenten lassen all diese Mängel Gaetz wohl als Idealbesetzung erscheinen. Trump hat geschworen, Rache zu nehmen an dem aus seiner Sicht politisierten Justizapparat, der gleich zwei ernsthafte Anklagen gegen ihn ausgespuckt hat. Einmal wegen seiner Versuche, das Resultat der Wahl 2020 zu kippen und das US-Kapitol stürmen zu lassen, einmal wegen seines mehr als sorglosen Umgangs mit geheimen Akten und Informationen nach seinem Abschied aus dem Weißen Haus.

Trumps Rachegelüste dürften mit jenen von Matt Gaetz überlappen, der in Ermittlungen des Justizministeriums verwickelt wurde. Der Abgeordnete geriet unter Verdacht, an Drogen- und Sexpartys mit minderjährigen Frauen teilgenommen zu haben. Auf eine Anklage gegen Gaetz verzichteten die Ermittler des Bundes schließlich, beim Ethikausschuss des Repräsentantenhauses ist noch eine Untersuchung dazu hängig. Als Justizminister würde Gaetz diese Probleme auf einen Schlag los. Laut Trump ist er ohnehin ein „Held für die Verfassung und den Rechtsstaat“.

Bombenwerfer Gaetz als Erfüllungsgehilfe für rechtsstaatlich bedenklichen Vorhaben

Mit seiner heldenhaften Hilfe dürfte Trump das Justizministerium zu seiner Waffe umfunktionieren, um politische Gegner zu verfolgen, wie er im Wahlkampf sagte. Präsident Joe Biden hat er damit gedroht, der abtrünnigen Republikanerin Liz Cheney, Sonderermittler Jack Smith, dem aktuellen Justizminister Merrick Garland, ebenso einer Reihe von Richtern und regionale Staats- und Generalanwälten sowie missliebigen Journalisten. Die Liste ließe sich verlängern.

Bombenwerfer Gaetz ist für solche rechtsstaatlich bedenklichen Vorhaben ein Erfüllungsgehilfe nach Trumps Gusto. Dem Anführer ist Gaetz bedingungslos ergeben, er spielte als Mitglied des Justizausschusses im Repräsentantenhaus eine Schlüsselrolle in Trumps erster Amtszeit. Dazu gehörte die Verteidigung gegen die Ermittlungen über die Verbindungen zwischen der Kampagne 2016 und Russland.

Zweifellos würde Gaetz als Justizminister sämtliche hängigen Verfahren gegen Trump sofort begraben lassen. Sonderermittler Jack Smith hat allerdings bereits Vorbereitungen begonnen, sie alle noch vor dem Amtsantritt des künftigen Präsidenten zu beenden, damit er seine Erkenntnisse der Nachwelt wenigstens in formellen Abschlussberichten überlassen kann.

Als Justizminister könnte Gaetz auch den Versand von Abtreibungspillen erschweren

Aggressiv dürfte der Abgeordnete aus Florida die Politik des Präsidenten in Gerichtsverfahren vertreten, wenn sich zum Beispiel von Demokraten regierte Staaten gegen Erlasse aus Washington zur Wehr setzen werden – oder indem er Staaten verklagt, die die harte Migrationspolitik des künftigen Weißen Hauses nicht mittragen wollen. Gaetz ist überdies ein vehementer Abtreibungsgegner, wohl auch aus persönlichen Gründen: Seine Mutter nahm Lähmungen in Kauf, als sie sich bei Komplikationen in der Schwangerschaft mit seiner Schwester gegen eine Abtreibung entschied. Als Justizminister könnte Gaetz den Versand von Abtreibungspillen erschweren und Ärzten mit rechtlichen Konsequenzen drohen.

Mit seinen außen- und sicherheitspolitischen Nominierungen hat Donald Trump bisher eher positiv überrascht. Er wählte wohl Loyalisten, aber keine umstrittenen Ideologen und Isolationisten. Die innenpolitischen Posten hingegen will der 47. Präsident durchgehend an Hardliner vergeben, die eher nicht mit einem Übermaß an Respekt für den Rechtsstaat aufgefallen sind. Besonders mit Matt Gaetz schürt er die Befürchtungen, er könnte der amerikanischen Demokratie in der zweiten Amtszeit noch schwerere Schäden zufügen.

Mehr als fraglich ist allerdings, ob Trumps Wunschkandidat für das Justizministerium vom Senat bestätigt wird. Der Texaner John Cornyn etwa sagte am Mittwoch: „Wir müssen die Nominierungen des Präsidenten ernst nehmen, aber wir haben auch eine Verantwortung gegenüber der Verfassung.“ Andere Republikaner brachten ebenfalls Vorbehalte an.

Trump versucht nun, den Senat zu umgehen. Er drängt die Republikaner in der kleinen Kammer zu längeren Sitzungspausen, die es dem Präsidenten erlauben würden, die Ministerposten vorübergehend in eigener Kompetenz zu vergeben. Das Manöver versuchte er schon als 45. Präsident zu nutzen, als er Justizminister Jeff Sessions ersetzen wollte. Damals scheiterte Trump. Ob er diesmal mehr Erfolg hat, ist offen. Die Republikaner im Senat fügten ihm am Mittwoch bereits die erste Niederlage zu, als sie nicht seinen Wunschkandidaten, sondern John Thune aus South Dakota zu ihrem nächsten Mehrheitsführer wählten.