Im Juli bekam der ehemalige Nato-Generalsekretär und aktuelle norwegische Finanzminister Jens Stoltenberg völlig überraschend einen Anruf von Donald Trump. Der amerikanische Präsident sagte, er rufe wegen der anstehenden Zölle an, kam dann aber anscheinend sehr schnell auf das für ihn viel wichtigere Thema zu sprechen. Den Nobelpreis. Und ob er, Stoltenberg, ihm da nicht irgendwie behilflich sein könne. Es gibt keine Mitschrift des Telefonats, aber man darf annehmen, dass Stoltenberg wirklich alles versucht hat, um Trump klarzumachen, dass das nicht in seiner Macht stehe. Dazu später mehr.
Während die Welt noch rätselt, wer wohl an diesem Freitag den Friedensnobelpreis verliehen bekommt, ist für Donald Trump schon klar, wer ihn unbedingt gewinnen muss. Er selbst. Norwegen bringt das ziemlich in die Bredouille.
Dass sich die Hamas und Israel auf erste Schritte des US-Friedensplans geeinigt haben, dürfte Trump – der sich als Anwärter des Friedensnobelpreises sieht – als eigenen Erfolg auslegen. Für einen echten Frieden im Nahen Osten braucht es aber Zeit – und die Geduld des US-Präsidenten.
