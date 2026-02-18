Wer Trump für übermächtig hält, dem sei eine Google-Suche mit den Stichworten „Trump“ und „losing“ empfohlen. Sie ist ergiebig. „Trump verliert Teile seiner Basis“, steht da. Trump verliert auch: Punkte in den Umfragen, die Latino-Wähler, die jungen Rechten, die Schlacht um Minneapolis, die Zustimmung zur Einwanderungspolitik, die Kontrolle über die Wirtschaft, die Geduld der Konsumenten, Kämpfe vor Gericht, Stimmen im Kongress.
Niederlagen des US-PräsidentenAuch Donald Trump stößt an Grenzen
Der US-Präsident ist eine reale Zumutung für die USA und die Welt – aber keine unaufhaltbare. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass er zu stoppen ist. Fünf Beispiele.
Von Charlotte Walser, Washington
