Naher Osten„Ich mache mir keine Sorgen darüber, was Israel tut“

Lesezeit: 3 Min.

US-Präsident Donald Trump begrüßt den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in seinem Club Mar-a-Lago.
US-Präsident Donald Trump begrüßt den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in seinem Club Mar-a-Lago. (Foto: Alex Brandon/AP/dpa)

Bei einem Besuch in Florida wird Israels Ministerpräsident Netanjahu von Trump als „Held“ gelobt, der im Korruptionsprozess begnadigt werden müsse. Der US-Präsident droht der Hamas – und Iran.

Von Charlotte Walser, Washington

Die USA seien verärgert über Israel, hieß es in den vergangenen Wochen. Davon war am Montag nichts zu spüren: US-Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lobten sich gegenseitig in den höchsten Tönen, als sie nach ihrem Treffen in Mar-a-Lago vor die Medien traten. Trump sei nicht nur ein großes Glück für Israel, sondern für die ganze Welt, sagte Netanjahu.

