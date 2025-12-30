Die USA seien verärgert über Israel, hieß es in den vergangenen Wochen. Davon war am Montag nichts zu spüren: US-Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lobten sich gegenseitig in den höchsten Tönen, als sie nach ihrem Treffen in Mar-a-Lago vor die Medien traten. Trump sei nicht nur ein großes Glück für Israel, sondern für die ganze Welt, sagte Netanjahu.